زي النهاردة ميلاد الفنان "إبراهيم الشامي"

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٣يوليو، ذكرى ميلاد الفنان المصري إبراهيم الشامي هو ممثل ومسرحي، ولد في 3 يوليو عام 1921 في قرية أبو صير بالغربية.

وهو ممثل مصري حاصل على الدبلوم الصناعي وعمل بسلاح الصيانة بالجيش المصري، وترعرع في حي الحسين وسكن فيه ولم يتركه إلى أن فارق الحياة.

رحلته الفنية

بدأت رحلته الفنية من خلال شغفه بالمسرح الديني ثم انتقل إلى المسرح العسكري وكان من المؤسسين له حين كان ضابطًا في القوات المسلحة.

وحصل على وسام تفوق من معهد الفنون المسرحية. أعماله السينمائية قليلة إلى حد ما، واتسم في أفلامه بشخصية الرجل بالغ القسوة.

وتطوع في حرب فلسطين 1948 تحت قيادة البطل أحمد عبد العزيز. وتم أسره وحكم عليه بالإعدام هو والممثل حسن عابدين. لكن زملائهم نجحوا في تحريرهم.



أهم الأعمال السينمائية



بين القصرين عام (1964)

ثلاث لصوص عام (1966)

سارق عمته (1966)

الزوجة الثانية عام (1967)

الدخيلة عام (1967)

حب وخيانة. عام (1968)

الأرض عام (1970)

هروب عام (1970)

امرأة ورجل عام(1971)

لحظات خوف عام (1972)

مدينة الصمت (1973)

دموع بلا خطايا عام (1980)

رجل بمعنى الكلمة عام (1981)

ابن مين في المجتمع عام (1982)

وكما ق أداء صوتي لشخصية الشارف الغرياني في فيلم عمر المختار (1982)

لا من شاف ولا من دري (1983)

مغاوري في الكلية (1985)

إعدام ميت (1985)

عصفور له أنياب (1987)

الأب الثائر (1988)

كتيبة الإعدام

دماء على أستار الكعبة من تأليف فاروق جويدة وبطولة: سميحة أيوب ويوسف شعبان ومحمد أبو العيني

زواجه:

تزوج من ابنة عمه بعد قصة حب، وأنجب منها ثمانية أبناء؛ ابنتان هما الكبرى والصغرى (جزاء وثناء)، وبينهما ستة أبناء (محمد، عدلي، مجدي، محمود، إبراهيم، ناصر)..