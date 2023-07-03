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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لإعادة التدوير بالتعاون مع برنامج صلة

مركز جسور
مركز جسور
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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لإعادة التدوير بالتعاون مع برنامج صلة الثقافي بعنوان "حلق ومحفظة وشنطة" على مدار ثلاثة أيام هم الثالث والخامس والسادس من شهر يوليو، بدايةً من عمر عشرة سنوات، وذلك بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

تتضمن الورشة تعليم تصميم الحلي والشنط والمحافظ والاكسسوارات من قصاقيص الجلد والقماش والأوراق المختلفة والخيوط، على أن تنتهي الورشة بعرض المنتجات في معرض خاص في الثامن من شهر يوليو.

تتمثل رؤية مركز جسور الثقافي في بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

الجدير بالذكر أن برنامج صلة الثقافي هو برنامج نظمته كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي بهدف المساعدة في تعزيز السلام والوئام والاحترام والشمولية من خلال الموسيقى والثقافة.

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