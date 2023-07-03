العراق يعلن توقيف 6 عناصر إرهابية خطرة

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، توقيف 6 عناصر إرهابية خطرة في محافظة نينوى، ينتمون لمسميات إرهابية مختلفة مقابل مبالغ مالية تقاضوها.

وبحسب بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، فإن مفارز وكالة الاستخبارات في نينوى، ووفقا للمعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على ٦ مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، من الذين شاركوا في أعمال إرهابية ضد الاجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين.

وأوضح البيان أن الوثائق تشير إلى أن المتهمين ينتمون إلى مايسمى بـ"لواء المعسكرات العامة، وفرقة اليرموك، وأيسر الأسرى، وفرقة ذات الصواري، وجيش دابق" مقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية .

العناصر الإرهابية الموقوفة

يشار إلى أنه يتزامن مع العملية الأمنية، وصول نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي يرافقه قائد القوات البرية، إلى محافظة نينوى، وكان في استقبالهما قائد عمليات نينوى وقادة الفرقتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة وقائد شرطة نينوى ومعاون قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي في القاطع وممثلو الأجهزة الأمنية .

وتأتي زيارة القيادات الأمنية في إطارالاطلاع على الخطط الأمنية في المدينة التي عرفت ببطولات وتضحيات قطعاتنا الامنية وتحقيقها النصر المؤزر على داعش الارهابي مثلما عرفت بتضحيات وصبر ودعم ابنائها لابنائهم في القوات الامنية البطلة والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل الدوائر المختصة والأجهزة الأمنية في المحافظة بهدف تعزيز الاستقرار والتوجه نحو مشاريع الإعمار وتقديم الخدمة والوقوف الى جانب أولويات المواطن في هذه المدينة، وذلك وفقا لبيان خلية الإعلام الأمني.