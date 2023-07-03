أرملة شهيد: 30 يونيو شرف للمصريين والرئيس السيسي حمى البلد

كشفت نشوى مصطفى أرملة الشهيد عميد أركان حرب أحمد الجعفري، الذى استشهد فى سيناء، عن بطولته التى أسهمت فى حفظ الوطن من الضياع على يد الجماعات الإرهابية.



وقالت خلال حوارها ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع على قناة سى بى سى: "30 يونيو شرف للمصريين والشرفاء وطهروا البلد من التدمير والخراب.. وبقدم التحية للرئيس السيسى اللى حمى بلدنا وطهرها من كل حاجة، والشهداء دفعوا بدمائهم الخالد ضد العدو".



وأضافت خلال بكائها: "ده العلم اللي اتلف بيه البطل في سيناء بعد استشهاده.. وكان يوم صعب فقد عزيز وغالى وبالنسبة ليا الدنيا وقعت.. وكان همه مصر فوق اى اعتبار والقيادات يعلموا جيدا أنه بيحب يضحى عشان مصر.. وشيئ صعب أنه يرجع ملفوف فى العلم".