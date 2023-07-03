بعد إعادة ترشحها نقيباً للقاهرة.. شيرين غالب: سأواصل الدفاع عن حقوق الأطباء

أعلنت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة ترشحها لدورة ثانية، على مقعد النقيب، لتصبح الأقرب والأوفر حظاً لدفاعها المتواصل عن حقوق الأطباء ، وتبنى قضاياهم، بجانب إعادة الدور الخدمى الحقيقى للنقابة ، و الحرص على دعم كافة الأطباء وأسرهم خلال جائحة كورونا.

وأكدت د. شرين غالب، أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الأطباء العادلة لاصدار قانون المسؤلية الطبية الذي يمنع الحبس في قضايا المسؤلية الطبية ، و تحسين أوضاعهم المهنية ، والاقتصادية .

وأشارت "غالب" في تصريحات صحفية عقب إعلان ترشحها أن هناك قضايا ملحة نواصل طرحها خلال جلسات الحوار الوطني ، و ندعو الحكومة والبرلمان لانجازها ، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء ، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بعد أن أصبحت الهجرة ملاذا آمنا لهم.

وتعليقاً على ترشحها للدورة الثانية على مقعد النقيب ، قالت د. شرين غالب في تدوينة لها: “فى الأولى لم يخطر ببالي أن أتحمل مسؤولية نقابة القاهرة أبداً، ولكن كان قدري الذي لم أخطط له أبداً بل قاومته كثيرًا، ولكن هيهات ، فقد طُلبتُ إليه ، وأعانني الله عليه ، فله الحمد والشكر ملء السموات والأرض ومابينهم".

وأضافت غالب : “والآن طلبت إلى النقابة العامة، ونقابة القاهرة، ولكنني اخترت أن أُكمل في نقابة القاهره في انتخابات أكتوبر ٢٠٢٣، فلو كان خيرًا للأطباء والمرضى والطلبة ولي فيارب ييسره لي وأعنى عليه، ولو كان ليس به خيرا للجميع فلا توكلني إليه وإرضي عني وراضني بما تختاره لي”.

الجدير بالذكر أن شيرين غالب ،استاذ الطب الشرعي والسموم- جامعة القاهرة ، زميل الكليه الملكيه للطب الشرعي بانجلترا ، و رئيس قسم الطب الشرعي والسموم -جامعه بني سويف ، ورئيس المنظمة العالمية للقانون والعلوم الطبية الشرعية ، و أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب ، نائب رئيس منظمة الطب العدلي للدول الأسلامية .