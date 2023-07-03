إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم نقل وسوزوكي أعلى دائري الوراق

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع أخري سوزوكي فان أعلي دائري الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين اصطدام سيارة نقل تحمل لوحة رقم "ن ف 1481" بأخرى سوزوكي فان تحمل لوحة رقم "أ ع ه 9581" نتج عن الحادث إصابة كلا من "محمد مختار عبدالفتاح" 27 سنة، "محمد علي محسن محمد" 36 سنة، "سهير ناصر السيد" 17 سنة، "مبروكة جابر مجدي" 38 سنة، جري نقل المصابين إلي مستشفي الوراق المركزي لتلقي العلاج اللازم.

فيما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتم التحفظ على قائدي السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.