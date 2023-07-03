ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال بحالات تسمم غذائي، نتيجة تناول  وجبة فاسدة داخل مسكنهم بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء حالات تسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كلا من "محمد سيد سلامة" 20 سنة، "سيد عيد سيد سلامة" 8 سنوات، "فاطمة عواد عيد" 55 سنة، "شهد عبدالله سيد" 13 سنة، إثر تناولهم وجبة فاسدة، جري نقل المصابين إلي مستشفي الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص اصيب 4 أشخاص أسرة واحدة تناول وجبة فاسدة جنوب محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة