بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة بالبدرشين

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال بحالات تسمم غذائي، نتيجة تناول وجبة فاسدة داخل مسكنهم بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء حالات تسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة كلا من "محمد سيد سلامة" 20 سنة، "سيد عيد سيد سلامة" 8 سنوات، "فاطمة عواد عيد" 55 سنة، "شهد عبدالله سيد" 13 سنة، إثر تناولهم وجبة فاسدة، جري نقل المصابين إلي مستشفي الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.