حقيقة تسبُب إزالة الشعر بالليزر في نقل فيروسات مُعدية وسرطانات.. أطباء جلدية: أضرار الليزر تكمن في طريقة استخدامه.. ونقله للأمراض ليس له دليل علمي

تداول بعض رواد السوشيال ميديا أخبارا تشير إلى أن إزالة الشعر بالليزر يمكن أن تنقل فيروسات معدية أو تسبب سرطان الجلد، لذا صححت وزارة الصحة أن ما تردد حول ذلك غير صحيح وغير مدعوم بالأدلة العلمية، فعملية إزالة الشعر بالليزر هي إجراء آمن وشائع يستخدم في العديد من العيادات والمراكز الطبية حول العالم.

أكدت وزارة الصحة والسكان أن إزالة الشعر بالليزر لا يسبب انتقال فيروس HPV، المعروف بفيروس الورم الحليمي، الذي يسبب ظهور زوائد على الجلد، موضحة أن فيروس الورم الحليمي البشري هو عدوى فيروسية، وعلى الرغم من أن معظم الإصابات بهذا الفيروس لا تؤدي إلى السرطان، إلا أن هناك أنواعًا معينة منه يمكن أن تزيد من خطر سرطان عنق الرحم.

وبناءً على ذلك، تؤكد الوزارة أن إجراءات إزالة الشعر بالليزر آمنة وليس لها صلة بنقل العدوى أو زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ومن جانبه أكد مرة أخرى، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب في جامعة المنيا، الدكتور حسن الفكهاني، أن إزالة الشعر بالليزر لا تسبب انتقال فيروس الورم الحليمي.

وأشار إلى أن إزالة الشعر بالليزر ليست مجرد إجراء تجميلي، بل تعتبر حلاً علاجيًا هامًا للأشخاص الذين يعانون من التهابات ناتجة عن إزالة الشعر بالطرق التقليدية، وأن إزالة الشعر بالليزر تعمل عن طريق تسخين الشعر وتدمير بصيلاته، وأنها تستخدم حرارة بسيطة تقتل البكتيريا والفيروسات. وبالتالي، فإنها وسيلة آمنة تمامًا للتخلص من الشعر الزائد.

وأوصى بضرورة مراجعة الطبيب الجلدية في حال ظهور أي زوائد جلدية، حيث يمكن للمتخصص تقييم الحالة وتوفير العلاج المناسب.

وأوضح الدكتور إلى أن هناك عدة حالات في الجلد يمكن أن يكون حلها هو إزالة الشعر بالليزر، مثل الالتهابات المتكررة في بعض المناطق على سطح الجلد، والتهابات فروة الرأس، وانتشار الشعر الكثيف في بعض المناطق، والالتهابات العميقة في بصيلات الشعر.

وأضاف أن هناك أربعة أنواع من أجهزة الليزر المخصصة لإزالة الشعر، وأنه ليس أي نوع منها مناسب لأي نوع من البشرة والشعر.

وأشار إلى أن البشرة السمراء التي توجد بكثرة في المنطقة العربية وفي مصر، تحتاج إلى نوع معين من أجهزة الليزر يجب استخدامها، ومعرفة النوع المناسب من أجهزة الليزر لكل حالة يتطلب استشارة طبيب الأمراض الجلدية المختص، حيث سيقوم بتقييم بشرتك وشعرك واحتياجاتك الفردية لتحديد الخيار الأمثل والآمن لإزالة الشعر بالليزر.

من الجدير بالذكر أن إزالة الشعر بالليزر تستخدم تقنية الضوء المركز لتدمير بصيلات الشعر، ولا تتداخل مع الجلد المحيط أو الأنسجة الأخرى بشكل كبير. ولذلك، فإن خطر نقل العدوى أو الإصابة بأمراض معدية مثل فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق إجراء إزالة الشعر بالليزر يعتبر ضئيل جدًا.

مع ذلك، يجب أن يتم إجراء إزالة الشعر بالليزر في مركز طبي مرخص وموثوق به وبواسطة محترفين مؤهلين وذوي خبرة، ومن ثم فإن المراكز الطبية التي تعمل في هذا المجال دون ترخيص يخضع لعقوبة، لذا يُنصح دائمًا باتباع الإرشادات الصحية والنظافة المناسبة أثناء الإجراءات الطبية للحفاظ على السلامة الشخصية من الناحية الطبية.

الدكتورة حنان الكحكي

وفي هذا السياق قالت الدكتور حنان الكحكى، أستاذ أمراض الجلدية بجامعة عين شمس، إن أضرار إزالة الشعر بالليزر تكمن في طريقة إزالته، فإذا تم بعمله بطاقة عالية يمكن أن يسبب حروق بسيطة في الجلد من الدرجة الاولى ويمكن معالجتها، وإذا تم عمل الليزر بطاقة أقل من المطلوبة يسبب زيادة في نمو الشعر بدلا من تقليصه.

وتابعت في تصريحات خاصة إزالة الشعر بالليزر ليست إزالة دائمة بمعنى أن الليزر يقلل ويبطئ ظهور الشعر لوقت طويل، مؤكدة أنه لا يتسبب في نقل فيروسات أو عمل سرطانات جلدية لأن جميع الأدوات يتم تعقيمها بشكل مستمر، موضحة أن الليزر لا يلمس الجلد بشكل مباشر.

وأكدت لابد من يقوم بعمل الليزر يكون دكتور جلدي متخصص ولديه الخبرة الكافية حتى لا يسبب أي أضرار للجلد مثل الحروق، مطالبة المراكز الطبية عدم تشغيل أي كادر غير طبي في هذا الشأن لأن هناك العديد من أنواع أجهزة الليزر التي تقوم بعمل إزالة الشعر وإزالة التاتو وإزالة الشعيرات الدموية وإزالة ألوان الجلد.

الدكتور هاني سامح

ومن جانبه قال الدكتور هاني سامح، المحامي، إن القانون نظم حمايات عديدة للمرضى من الانتهاكات الطبية وتشمل ما يتم في مراكز التجميل وعيادات إزالة الشعر بالليزر.

وأكد سامح في تصريحات خاصة، أن أولى الحمايات هي اشتراط حصول جهاز إزالة الشعر بالليزر على موافقة وترخيص من وزارة الصحة وارد به السيريال نمبر للجهاز لضمان جودته وانضباط معايير الأمان الطبية وقال إن من الحمايات اشتراط أن يتم الإجراء الطبي بإشراف وبتنفيذ أطباء مرخص لهم بمزاولة مهنة الطب حاصلين على ترخيص بالتعامل مع أجهزة الليزر من المعهد القومي لعلوم الليزر , وقال سامح إن عقوبة تشغيل أو ممارسة عمليات الليزر من قبل غير الأطباء الحاصلين على الترخيص تصل للحبس عامين .

وفيما يخص الآثار الجانبية لعمليات إزالة الشعر بالليزر، قال سامح إن مايشاع عن تسببها بالسرطان كلام غير صحيح علميا، مشيرا إلى أن المراجع الطبية تتحدث عن أضرار جانبية محدودة أهمها الالتهابات والبثور وبعض الحروق والاسمرار.

وأشار سامح إلى إجراء هام اتخذته الجهات الرقابية ممثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث قام منذ عام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 21 من عيادات الجلدية والتجميل اتفقوا على تحديد الأسعار بالمخالفة للقانون بوضع حد ادنى لسعر نبضة الليزر بين تلك المراكز المنع المنافسة والمضاربة في الأسعار بما يضر بحقوق المرضى.

وقال سامح إن عقوبة هذا الفعل بقانون حماية المنافسة تصل الى غرامة 500 مليون جنيه للمتهم الواحد.