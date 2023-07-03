القرآن جعلني أبكي.. سر اعتناق جوردان أوزونا صديقة كريم بنزيما الإسلام.. فيديو

كشفت جوردان أوزونا عارضة الأزياء الأمريكية وصديقة نجم الكرة الفرنسي كريم بنزيما عن سر اعتناقها الإسلام مُنذ عدة أشهر.



وقالت "أوزونا" في تصريحات صحفية: «بكيت حين سمعت ترتيل القرآن بأحد مساجد مدريد، وقرأت عن الدين الإسلامي كثيرًا ووجدته جميلًا، واتخذت وقتًا طويلًا للتفكير في اعتناق الإسلام».

وأوضحت أنها اعتنقت الإسلام في رمضان 2023 في أحد مساجد مدريد بإسبانيا؛ قائلة: فالأجواء الروحانية وقراءة القرآن حركتني عاطفيًا، وجعلني أبكي وحرك قلبي نحو الإسلام.

جوردان أوزونا عارضة أزياء أمريكية شهيرة، هي ابنة الملاكم شارمبا ميتشل وتبلغ من العمر 32 عامًا، وبدأت حياتها العملية وكان عمرها 16 عامًا، وكانت تعمل في مطعم أمريكي قبل أن تُصبح عارضة أزياء.