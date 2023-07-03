اليوم.. الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعا عاجلا بشأن جنين

يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً عاجلاً للقيادة الفلسطينية.

وسيبحث الرئيس عباس خلال الاجتماع العدوان الذي قام به عناصر من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في جنين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل ترجمة عقليتها الاستعمارية العنصرية القائمة على منطق القوة وعنجهيتها في استعراض دموي للقوة العسكرية في مواجهة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل في جنين ومخيمها، مُرتكبة المزيد من جرائم القتل والتخريب والتدمير للبنى التحتية، بما فيها الصحية والطبية والمنازل والمساجد وغيرها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، في ظل هذه الجرائم المتواصلة دون حساب أو عقاب، هناك تفاخر من أكثر من مسؤول رسمي سياسي وعسكري باستخدام القوة المفرطة بما فيها الطائرات الحربية وأنواع مختلفة من الأسلحة والعتاد، متوهمة بقدرتها على كسر إرادة الصمود والمواجهة لدى شعب أعزل يتوق إلى الحرية والاستقلال من الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات إسرائيلية بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، من خلال ربط مزعوم بين ما يحدث في مخيم جنين وقوى إقليمية، بهدف التغطية على جرائمها ضد شعبنا وإخفاء أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة، بما يرافق هذا العدوان من تعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وبث الخوف والرعب في نفوسهم، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مُكتملة الأركان حسب القانون الدولي.