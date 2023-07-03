بالفيديو.. القاضي: ثورة 30 يونيو إنجاز عظيم وخلصتنا من طاعون الإخوان

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن ثورة 30 يونيو عظيمة للغاية وجعلتنا نواجه الإخوان الذين حكمونا من 2012 إلى 2013، وجعلتنا نواجه طاعون كان ممتدًا معنا منذ أكثر من 80 عامًا، وكان يصور للناس أنهم ممثلين للدين والإسلام.

وأضاف "القاضي في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضئية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أن المصريين اكتشفوا أن الإخوان ليس لهم علاقة بالدين أو بالدنيا؛ وإنما جماعة تعمل لمصلحتهم فقط.

وتابع، أن الإخوان كانوا يروا أنفسهم أنهم مصطافين عن الناس، موضحًا أن الإخوان خطورتهم على المسلمين أنفسهم وليس على الليبرالبين أو العلمانين فقط، لأنهم كانوا يرون أن أي تصور خارج الجماعة ينتقص منهم، وأي دين يصدر للناس غير دين الجماعة ينتقص منهم، ولذلك كانوا يستهدفون الدخول للأشخاص غير المنضمين للجماعة.