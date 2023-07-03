رئيس الوزراء الفلسطيني: جنين ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد آشتية، اليوم الاثنين، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس وغزة لن تقوده إلى الأمن، حال استمرار اعتدائه على الشعب الفلسطيني.

وأضاف آشتية، خلال اجتماع لحكومته في رام الله، أن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة اليوم في مخيم جنين تسببت في عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.

وقال إن ما يجري هو محاولة جديدة لإزالة المخيم عن الوجود وتهجير أهله، وإن جنين ومخيمها العنيد الصامد عصيان على الاحتلال وغزواته مثلهما مثل بقية المدن.

وتابع أن شعبنا البطل سيتصدى لهذا العدوان الذي يجري تحت أنظار المجتمع الدولي وأعينه إذ الأبرياء يُقصفون بالطائرات، ولن يركع شعبنا ولن يستسلم، وسنبقى في مواجهة إلى أن يزول هذا الاحتلال المجرم.