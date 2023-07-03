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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة الممثل الشاب أحمد قنديل صاحب شخصية الشهيد إسلام في الاختيار 2

احمد قنديل
احمد قنديل
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توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الممثل الشاب أحمد قنديل عن عمر ناهز 36 عاماً، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفنة فى مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس.

اشتهر قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وكان من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

حصل الفنان الشاب أحمد قنديل على بكالوريوس نظم ومعلومات في عام 2008 بالإسكندرية ثم التحق أيضا بمعهد فنون مسرحية في عام 2012 وتخرج في عام 2017 وشارك  قنديل في العديد من الأعمال الفنية ومن أبرزها مشاركته في مسلسل الاختيار 2 مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وكان يجسد شخصية الشهيد "إسلام مشهور"وفيلم وقفة رجالة والذي عرض في عام 2021 وفي مسلسل الزيبق، كما شارك في مسلسل عد تنازلي الذي عرض في عام 2014.

 

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