بلحاج يغيب عن الزمالك أمام المقاولون في ربع نهائي الكأس

تأكد غياب أحمد بلحاج لاعب الزمالك عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، غدا الثلاثاء، في ربع نهائي الكأس، وذلك نطرا لعدم انتظامه بالتدريبات الأخيرة بسبب تأخره في العودة للقاهرة حتى الآن .

وكان اللاعب قد غادر القاهرة مستغلا اجازة عيد الأضحي المبارك لكنه لم يعود للفريق في الموعد المحدد له .

ويختتم فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب أوسوريو، مساء اليوم الإثنين، تدريباته وذلك استعدادا للقاء المقاولون العرب، المقرر له مساء غدًا الثلاثاء، ضمن مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر، في اللقاء الذى سيقام على استاد القاهرة الدولي .

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين نظرا لأهمية المباراة .

وتعد بطولة الكأس هي البطولة المحلية الوحيدة المتبقية للزمالك هذا الموسم، بعدما فقد فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم، وودع كأس مصر في النسخة الماضية من دور نصف النهائي أمام بيراميدز، كما خسر لقب السوبر المصري في بداية الموسم الحالي أمام الأهلي، وانسحب من سوبر آخر أمام الأهلي في منتصف الموسم .

بينما عربيا، يتبقى للزمالك بطولة كأس بن سلمان “ البطولة العربية للأندية”، والتى ستنطلق مبارياتها من دور المجموعات بالنسبة للزمالك وذلك بعد أسابيع قليلة .