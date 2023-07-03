النيابة تحقق بواقعة مقتل سائق توك توك طعنا على يد عاطل بالزاوية الحمراء

تباشر نيابة الزاوية الحمراء اليوم الإثنين، التحقيق حول مقتل سائق توك توك طعنا بسلاح أبيض علي يد عاطل بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة الزاوية الحمراء.

وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان السبب الرئيسي وراء ارتكاب الواقعة، وإعداد تقرير بذلك.

وصرحت النيابة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله جثمان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.