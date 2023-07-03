صدر حديثًا.. الترجمة العربية من "مسرات صغيرة" لـ "آلان دو بوتون"

صدرت حديثًا عن دار التنوير للنشر، الترجمة العربية من كتاب "مسرات صغيرة" ضمن سلسلة "مدرسة الحياة" من تحرير آلان دو بوتون، وترجمة الحارث النبهان، هذا الكتاب يذكّرنا بكل ما نغفل عنه من لحظات صغيرة عن حدوثها.

وضم الكتاب اثنان وخمسون مسرة صغيرة لا نكاد ننتبه إليها.. من المغازلة إلى ثمار التين إلى أشجار السرو في قبرص إلى حالة الإرهاق اللذيذ عقب يوم منتج.

ويحاول هذا الكتاب إرشادنا إلى أفضل ما في الحياة من مسرات صغيرة: من تلك المتعة المتميزة في السر يدًا بيد مع طفل صغير، إلى الاستمتاع باختلاف الآراء مع شخص آخر، إلى بهجة النظر إلى السماء وقت الغروب. مزيج محير مخاتل من مسرات صغيرة قادرة على الارتقاء بحواسنا وعلى إعادتنا إلى العالم مزودين بآخر ما اكتشفناه من حماسة وإثارة.

وتُعد "مدرسة الحياة" منظمة عالمية تعين الناس على عيش حياة أكثر إشباعًا. إننا نحاول تعزيز طبائع أعمق تفكرًا، ونساعد الجميع في العثور على حياة مشبعة راضية. مدرسة الحياة مورد لاستكشاف العلاقات ومعرفة الذات والعمل والعِشرة الاجتماعية والعثور على الهدوء والاستمتاع بالثقافة من خلال ما توفّره من محتوى وتواصل.