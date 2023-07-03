مؤتمر صحفي لميكالي اليوم للحديث عن مواجهة غينيا

يعقد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الإثنين، للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام غينيا في نصف نهائي كاس الأمم الإفريقية.

وخطف منتخب مصر الأوليمبي فوزًا غاليًا من أنياب منتخب الجابون بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا، والتي تستضيفها المغرب حتى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة لأولمبياد ياريس 2024.

يذكر أن المجموعة الأولى شهدت تربع منتخب المغرب مستضيف البطولة على عرش الصدارة برصيد تسع نقاط، وحل غينيا وصيفًا بـ4 نقاط، فيما ودع منتخبا غانا بـ4 نقاط وجمهورية الكونغو خالي الوفاض.

وتأهلت مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، في صدارة المجموعة الثانية بـ7 نقاط، لترافقها مالي بـ6 نقاط.

يشار إلى أن المنتخبات أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث، تتأهل إلى أولمبياد باريس، بينما يخوض صاحب المركز الرابع، ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.