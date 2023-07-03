عمرو عبد الوهاب: مشروع المليون ونصف فدان يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة

أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب: أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها عبد الوهاب فى الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، والذى أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة، وتحت إشراف كلٍ من الدكتورة فاطمة شلتوت رئيس قسم هندسة التشييد والدكتورة فاتن لبيب رئيس قسم الهندسة المعمارية والدكتورة فينيس فايد.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن المشروع القومى لتنمية المليون ونصف المليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويُولِيه كل الدعم والاهتمام والمتابعة، من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، وأن يغير من وجه مصر الزراعى والحضارى خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ تستهدف رؤية الدولة من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى والمساحات التى يتم استصلاحها، من خلال إقامة "ريف مصرى جديد وعصرى"، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، مع الاهتمام الكبير بمختلف علوم ومتطلبات هندسة البناء والتشييد العصرية – جنباً إلى جنب مع النشاط الزراعى – وكذا الاهتمام بالصناعات المكملة والمرتبطة بالزراعة، مثل التصنيع الغذائى والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت والمستحضرات وغيرها، فضلاً عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية والزراعات الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً.

ولفت عبد الوهاب، فى كلمته أمام الحضور وممثلى مجتمع هندسة البناء والتشييد من الشركات ومن الطلاب وشباب المهندسين الخريجين، إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس مشروعاً زراعياً فحسب، بل مشروعاً تنموياً وصناعياً وعمرانياً، متكاملاً وواعداً، ينضم إلى قائمة المشروعات القومية المهمة والحيوية التى أطلقتها القيادة السياسية على مدار السنوات التسعة الماضية، والتى من شأنها إعادة رسم خريطة الوطن ومستقبل ومقدرات الشعب المصرى، بما يتناسب ويليق بملامح ومستهدفات "الجمهورية الجديدة".

وأضاف : لعل المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يملكه من مقومات وطاقات ودراسات منهجية، قد ساهم - من بين عوامل عدة - فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل المهمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب والإسهام فى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والمحاصيل الزراعية، هذا على الرغم مما يشهده العالم من أزمات غذائية وإنتاجية، سواء لأسباب سياسية مثل الصراع العسكرى بين روسيا وأوكرانيا، أو لأسباب طبيعية وحيوية مثل مشكلة التغيرات المناخية ومشكلات ندرة المياه والتصحر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "الريف المصرى الجديد" أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الزراعية، كأحد المقومات والملامح الرئيسية لخطة مصر التنموية 2030، بما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين.

وأشار إلى أنه إذا ما تحدثنا عن التنمية المستدامة بمفهومها العام والعلمى المتعارف عليه، فإننا سنذكر دائماً ونأخذ فى الاعتبار البعد الهندسى والبيئى، والذى بات يتخطى الشكل الوقائى أو الإجرائى، حتى أصبح يمثل ضرورةً وأمراً حتمياً، يرتبط بمختلف مناحى العمل فى كافة المجالات، خاصةً فى "الريف المصرى الجديد".

وأضاف عبد الوهاب انه تم إنفاق ما يزيد على 2.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

كما لفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوقيع عددٍ من الاتفاقات وبرتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، وكذلك مع العديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات، وذلك بهدف تحقيق التكامل والتوظيف الأمثل لمختلف الخبرات فى تطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة لأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب ويحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع، لما لدى الشركة من إرادة جادة وحقيقية فى الوقوف إلى جانب المنتفعين وإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات، والإسراع فى حل أية مشكلات تواجههم لدعم أنشطتهم والحفاظ على استثماراتهم.