رغم انتهاء إجازة العيد.. كورنيش رأس سدر يكتظ بالمواطنين وسهر للصبح

اكتظت منطقة ٣٠٦ بكورنيش رأس سدر السياحي، رغم انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك بالمئات من المواطنين؛ للاستمتاع بالكورنيش في ثوبه الجديد، والخدمات المقدمة من خلال المحال المتعددة لتقديم الوجبات والمشروبات، والمثلجات، فضلا عن استمتاع الأطفال بركوب الدرجات واستمرت هذه الأجواء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأكد المحاسب علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، أنهت جميع استعدادات مشروع ٣٠٦ بكورنيش المدينة؛ لاستقبال زوارها والمقيمين بها لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك وعطلة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، لافتا إلى أن المدينة بلغت ذروتها في استقبال ضيوفها، وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتنمية المدينة كونها إحدى الوجهات السياحية المهمة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، لـ«البوابة نيوز» إلى أن المدينة تحظى باهتمام كبير من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، معلنا جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء العطلات، معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة وإعداد غرف العمليات بمجلس مدينة رأس سدر لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة بالتواصل أو الاتصال تليفونيا على رقم ٠٦٩٣٤٠٠٢٠٦ ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية.

بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة، ومتابعة أعمال التعدي على أملاك الدولة بسرعة رصد التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى تشغيل مشروع محلات ٣٠٦ بكامل طاقته؛ لاستقبال أهالي المدينة وزوارها.

وقدم رئيس المدينة التهاني القلبية لأهالي رأس سدر وزوارها وقياداتها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

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