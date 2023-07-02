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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. نيكول سابا تشعل حفل مدينة العلمين الجديدة  باستعراض كليب" فيلنج كول"

نيكول سابا
نيكول سابا
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أحييت النجمة اللبنانية نيكول سابا  حفلا غنائيا جماهيريا فى ختام عيد الأضحى في مدينة العلمين الجديدة  بحضور عدد كبير من السباح العرب من مختلف الجنسيات.

حضرت نيكول بكامل أناقتها بصحبة مدير اعمالها ال dj  ياسر الحريري وتصاعدت الإثارة مع صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنيتها الجديدة "فيلينج كول " حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت  نيكول الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها التي تالقت بها طوال مشوارها الفني. 

حرصت نيكول على توجيه تحية خاصة للجمهور من مختلف الجنسيات العربية معلفة: " ديما مصر بتجمعنا  .. بس احنا كمان فى مدينة العلمين العالمية" .

وكانت مفاجأة الحفل مع تقديم نيكول لاستعراض أكثر اثارة لاغنيتها الجديدة  " فيلنج كول" والتى تصدرت تريندات مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا وقدمتها مرتين تلبية لرغبات الجمهور وهى كلمات مصطفى حسن ولحن مصطفى العسال وإخراج ايلى فهد.

 

وظهر النجم يوسف الخال زوج نيكول سابا كضيف شرف بكليب "فيلنج كول" .

نيكول سابا مدينة العلمين فيلنج كول