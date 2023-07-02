بالصور .. حسين الجسمي يحيي حفلًا كبيرًا في دبي وسط حضور أكثر من 14 ألف شخص

أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي مؤخراً حفلا غنائيا ضخما في دبي، وذلك وسط حضور أكثر من 14 ألف شخص، محققًا بذلك أكبر وأعلى نسبة حضور في حفلات القاعة الضخمة في دبي.

وعلى مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل والتفاعل مع الجمهور، أشعل الجسمي فور اعتلائه خشبة المسرح أجواء الحفل بتقديمه وتنقله بين مجموعة من أغنياته المتنوعة بين الإماراتية والخليجية والعربية، التي نالت رواجاً كبيراً وانتشاراً واسعًا.

ووسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو، قدم الجسمي في غناء أغنية "أنا لها شمس"، ليفاجيء الحضور بعدها بأداء أغنيته الشهيرة "أمي جنة" .

وكان الجسمي قد رحب بالجمهور فور صعوده على خشبة المسرح قائلًا: "مرحبا الساع.. نورتونا بحضوركم وفرحنا بتشريفكم .. وأهلًا وسهلًا بكم جميعاً في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا: "ماشاء الله حضوركم يثلج القلب وشوقنا كبير دائماً لملقاكم ومشاركتكم الفرحة .. شكرًا على التنظيم المميز بحضوركم "، مختتماً ترحيبه وشكره على الحضور قائلاً: "زين الله داركم مثل ما زينتوا دارنا".

وكان الجسمي قد التقى أهل الصحافة والإعلام قبل صعوده الى المسرح، مؤكداً في حديثه سعادته بلقاء الجمهور من مختلفة أنحاء الوطن العربي في دبي بمناسبة الإحتفال مع الجمهور في عيد الأضحى المبارك، وانطلاق "مفاجآت صيف دبي"، مبدياً سعادته بأن يجتمع مع الفنان العراقي كاظم الساهر في هذه الأمسية الاستثنائية، لاسيما أنه يحترمه من الناحيتين الشخصية والفنية، ويعتبره بمثابة الأخ والصديق، منوهاً إلى أن وطنه الإمارات دائماً تجمع الجميع على الخير والمحبة.

وأبدى الصحافيين والإعلاميين ومشاهير "السوشيال ميديا" تفاعلهم وفرحهم خلال الحديث الصحفي حول الأجواء الصيفية المبهجة التي رافقتهم مع جديد حسين الجسمي أغنية "بلبطة" الذي طرحها قبل يومين من الحفل عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، محققة انتشاراً وتفاعلاً كبير بين الجمهور العربي.