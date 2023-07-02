مكين يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال مبادرة "100 يوم صحة" بالدقهلية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الأحد اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرات الرئاسية فى الادارات ومسئولي طب الاسرة بالادارات و قيادات المديرية لمتابعة أعمال مبادرة 100 يوم صحة وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بالمتابعة المستمرة.

حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية والدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أشواق السيد مدير إدارة الصيدلة و رانيا عبد العال مدير مركز المعلومات و مها الجمال مدير التفتيش المالي والاداري.

وناقش مكين خلال الاجتماع ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الاطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للاماكن الغير مخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدي توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق “حملة 100 يوم صحة” الثابتة والمتنقلة وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فوراً وتلافي السلبيات بشكل فوري .

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة تسجيل الحالات على السيستم ومتابعة انتشار الفرق المتنقلة في المناطق المزدحمة واماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية.

وأضاف مكين أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية أو التأخر في التسجيل.

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