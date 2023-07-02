محافظ الجيزة يتفقد مستشفيات الوراق المركزي والتحرير العام لمتابعة انتظام العمل بالقطاع الصحي.. صور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.



واشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل بالقطاع الصحي .



تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم بمستشفيات الوراق المركزي والتحرير العام بأحياء الوراق وامبابة للتأكد من انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال إجازة عيد الأضحي المبارك .



شملت جولة محافظ الجيزة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وغرف الكشف والرعاية الصحية و الباطنة ووحدة الغسيل الكلوي وقسم الأطفال والرعاية المركزة وقسم الحضانات وبنك الدم والصيدلية والاماكن المخصصة للمستلزمات الطبية لمراجعة مخزون الأدوية للتأكد من توافر كافه الإحتياجات اللازمة التي تضمن تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمرضي .

وأطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحي مشددآ علي حسن معاملة المرضي وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمترددين على تلك الأقسام .



كما حرص محافظ الجيزة خلال زيارته الميدانية على التحدث مع المرضى وذويهم ، للتأكد من رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وأستمع إلي مطالب المرضي موجهآ بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها مع عمل الصيانات اللازمة للحضانات التي في حاجة لذلك .



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعةوالدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية و و رمضان عماره رئيس حي المنيرة الغربية.