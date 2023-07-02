رئيس هيئة القناة: وصول سفينة إنقاذ قادمة من اليابان قريبا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك تعاونا للقناة مع العديد من دول العالم في سبيل تنويع مصادر الدخل وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويأتي على رأسها التعاون مع اليابان من أجل سفينة إنقاذ تصل إلى مصر قريبًا.

واضاف “ربيع” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأحد، أن الحوض العائم “فخر القناة” والذي وصل ترسانة بورسعيد البحرية قادما من كوريا الجنوبية، يستطيع تحمل السفن التي يكون وزنها 35 ألف طن ويقوم بتقديم كافة خدمات الإصلاح والصيانة التي تحتاجها ، مؤكدًا انه بالفعل كانت توجد أحواض قدرتها من 5 طن لـ 25 ألف طن، و تم زيادة الحوض الجديد لـ 35 ألف طن لعمل نقلة نوعية لقدرات ترسانة بورسعيد.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن التطوير يعمل على رفع قدرات الإصلاح والصيانة، مما يعمل على تنويع مصادر الدخل بالنسبة لقناة السويس، مؤكدًا أن مايتم تقديمه من خدمات وتسهيلات يعمل على جذب السفن للعبور من قناة السويس.