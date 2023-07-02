ضبط شخص بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الأحد، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى النصب على المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين) بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى وإتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه إكتشف تعرضه لواقعة نصب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (له معلومات جنائية– مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع.

وعلى إثر ذلك يقوم بالإتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم، وأقر بإرتكابه (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.