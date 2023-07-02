مصرع مزارع سقط عليه عرق خشبي داخل حظيرة بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص لقى مصرعه جراء سقوط عرق خشبي داخل حظيرة عليه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.