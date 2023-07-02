أوكرانيا: وقوع 46 اشتباكا قتاليا في ثلاثة اتجاهات مع القوات الروسية

الأحد 02/يوليو/2023 - 11:38 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد، وقوع 46 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، في ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ هي: "ليمان" و"باخموت" و"مارينكا".

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان صحفي - "إن روسيا شنت الليلة الماضية هجوما صاروخيا وجويا آخر على الأراضي الأوكرانية. ويتم التحقق حاليا من المعلومات حول عواقب ذلك الهجوم الإرهابي. بخلاف أنها أطلقت خلال نفس الفترة صاروخا واحدا و27 غارة جوية وفتحت نيران منظومات صواريخ متعددة على مواقع القوات والمستوطنات الأوكرانية بنحو 80 مرة".

وأضافت أن "تهديد الضربات الصاروخية والجوية الروسية لا يزال مستمرا في جميع أنحاء أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه "في الساعات الـ24 الماضية، شن سلاح الجو الأوكراني 10 غارات على مجموعات أفراد معادية، واثنتين على أنظمة صواريخ دفاع جوي روسية وواحدة على موقع قيادة معاد، كما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية موقع قيادة روسيا، وأربعة أفراد ومجموعة ذخيرة ومعدات عسكرية و27 نظاما مدفعيا في مواقع إطلاق نار ونظام صواريخ دفاع جوي واحد ونظامين إلكترونيين للحرب".