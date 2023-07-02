إصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 15 شخصا فى حادث صادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى.



بلاغ بوقوع حادث مرورى

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاداه وقوع حادث مرورى بالكيلو 66 على طريق مصر إسكندرية الصحراوى

نقل المصابين إلى المستشفى

على الفور انتقلت اجهزة الأمن مدعومة بسيارات الأسعاف وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى، وأسفر الحادث عن اصابة 15 شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ، والتحفظ على السيارة.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

