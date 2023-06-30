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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر: سعداء بالفوز على البنك الأهلي وبنتيجة المباراة وهذه رسالتي لمحمد شريف

كولر
كولر
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قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة البنك الأهلي، إنه سعيد بالفوز وبالنتيجة التي خرجت بها المباراة، وهي ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وللفريق.

وأضاف أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التي جاءت أمام فريق قوي ويجيد التحرك في الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة وأن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطي اللقاء.

واستكمل كولر: تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط  وقطعنا خطوة مهمة في مشوار بطولة الدوري.

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر، مشيرًا إلى أنه حاول كثيرًا في لقاء اليوم، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة وأنه هداف الفريق.

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