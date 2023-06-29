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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حدائق "الزراعة" تستقبل 103 آلاف زائر أول وثاني أيام عيد الأضحى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والاورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 ألف زائر أمس واليوم.

وقال  الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 الف زائر للاستمتاع باجازة عيد الأضحى المبارك في حين أن  حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية والأسماك استقبلت حوالي 30 ألف زائر .
في سياق متصل استقبلت حديقة الاورمان بالجيزة حوالي 3 آلاف زائر 
وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة اتخذت إدارة الحدائق كل الاجراءات من اجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.

إجازة عيد الاضحى الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وزير الزراعة حديقة الحيوان بالجيزة حديقة الاورمان بالجيزة