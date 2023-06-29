حدائق "الزراعة" تستقبل 103 آلاف زائر أول وثاني أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحدائق التابعة لها (الحيوان والاورمان والأسماك) في القاهرة والجيزة والمحافظات استقبلت حوالى 103 ألف زائر أمس واليوم.

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت 70 الف زائر للاستمتاع باجازة عيد الأضحى المبارك في حين أن حدائق الحيوان في الإسكندرية والفيوم وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية والأسماك استقبلت حوالي 30 ألف زائر .

في سياق متصل استقبلت حديقة الاورمان بالجيزة حوالي 3 آلاف زائر

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة اتخذت إدارة الحدائق كل الاجراءات من اجل توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين وذلك بالتعاون مع الاجهزة المعنية بالمحافظات المختلفة.