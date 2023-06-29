حسين الجسمي: بساطة وعفوية "بلبطة" تصل إلى القلب وتصنع البهجة

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "بلبطة" عبر قناته الرسمية في موقع الـ YouTube، وبكلمات جريئة قريبة من قلوب الأطفال والكبار معاً، تعمّد الجسمي اختيارها مع لحنها السهل الواصل ببساطته، طارقاً جميع المشاعر والأحاسيس بأسلوب مختلف عن السائد، مؤكداً دائماً من خلال أعماله واختياراته أنه الرقم الصعب في عالم الأغنية العربية.



رسم الجسمي بأغنية صيف 2023 "بلبطة" أفكار وأمنيات الإستمتاع بأشهر الصيف بأحاسيس مفرحة تبث البهجة والسعادة التي يعيشها ويبحث عنها الإنسان في مخططاته لأوقات الإجازات والراحة.

جاءت كلمات الأغنية

عايز اطلع مصيف وأصيّف وأشوف البحر

عايز اعمل tan وابقى ف روقان وافصل م الحر

وابعد ع الناس

واشرب أناناس

وأجيب نضارة

اقعد ف الشمس

ياه ع الإحساس

واقضّيها بلبطة بلبطة .



تعاون الجسمي في كلمات أغنية "بلبطة" التي تنتمي للأغنيات ذات اللون الغنائي المصري كلمة ولحناً، مع الشاعر ايهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلى، ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.



