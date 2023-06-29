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الخميس 29 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين إقدام متطرف سويدي على حرق المصحف

بيان صادر عن الأمانة
بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب
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أعربت  الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد ما أقدم عليه أحد المتطرفين في العاصمة السويدية من حرق لنسخة من المصحف الشريف، في ممارسة دنيئة تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في العالم، وازدراء لمقدساتهم واستخفافا بكل القيم الدينية والإنسانية . 
  وأضافت الأمانة في بيان لها اليوم :   إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بكل حزم هذا العمل الإجرامي البغيض الذي يهدف إلى اشعال نار الفتن بين أتباع الأديان وبث الكراهية بين الشعوب وتشجيع  التطرف والعنف والإرهاب، فإنها تؤكد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والتزام جميع دول العالم بالوقوف بحزم في مجابهة الممارسات المتطرفة وخطاب الكراهية والتحريض على العنف، والعمل من أجل تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة بما يدعم أمن الشعوب ووئامها.

حرق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المصحف السويدية