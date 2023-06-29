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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا: اعتقال 6 متهمين من عناصر اليمين المتطرف

قوات الأمن النمساوية
قوات الأمن النمساوية
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ألقت قوات الأمن النمساوية اليوم الخميس على ستة أشخاص من عناصر اليمين المتطرف بعد تفتيش المنازل في ولايتي النمسا العليا والنمسا السفلى كما تم مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والرموز النازية والمواد الحربية والمخدرات.

وقال بيان لوزارة الداخلية النمساوية إن الحملة الأمنية شارك فيها العشرات من ضباط القوات الخاصة وبتنسيق مع سلطات التحقيق وقوات الأمن في عدة ولايات فيدرالية.

وشدد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، على اتباع النهج المتسق ضد أي شكل من أشكال التطرف وشكر سلطات التحقيق.

وأضاف البيان انه تم تنفيذ 13 عملية تفتيش للمنازل في النمسا العليا والنمسا السفلى حيث يواجه المتهمون تهم حيازة أسلحة غير مشروعة ومخدرات وينتمي المعتقلون إلى ما يسمى "عصابات الدراجات النارية الخارجة عن القانون"،وينتمي معظم أعضائها إلى حركات اليمين المتطرف.

النمسا اليمين المتطرف الأسلحة