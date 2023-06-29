في ثاني أيام عيد الأضحى.. إنقاذ ٣٩ مصطافا من الغرق بدمياط



شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبال كبير من المواطنين خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة قامت بها الوحدة المحلية بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث تواجدت فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، بالشواطئ فضلًا عن انتشار المعدات البحرية ووجود ٤ نقاط للاسعاف و ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ .

نجحت الفرق المنتشرة بالشواطئ فى إنقاذ ٣٩ حالة من الغرق وتسليم ٦٧ طفل تائه إلى ذويهم ، وتستمر الجهود على مدار شهور الصيف لتأمين الشاطئ وتوفير جميع الخدمات.

فى سياق منفصل تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة و أيضًا مدى صلاحيتها للحفاظ على سلامة المواطنين، حيث أسفرت الحملات التى استهدفت الأسواق والمحال العامة والمخابز بنطاق عدد من قرى مركز دمياط عن تحرير ٣٢ محضر للمخالفين.

تضمنت المخالفات ١٠ محاضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة بمتوسط عجز فى الرغيف يتراوح ما بين ٨الى ١٥ جرام و عدم الإنتاج الفعلى وكذا القيام بالضرب الوهمي على ماكينة التوزيع ، والتصرف فى عدد ٩ شيكارة دقيق خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله والتى يستحق عنها سداد فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية.

وبالاسواق تم ضبط مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفة الاشتراطات الصحية ، فضلا عن إعدام ٥٩ كجم دهون مخزنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ على ١٢ عبوة عسل ابيض مجهولة المصدر .



