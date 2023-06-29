صور| تزايد إقبال الأطفال على حمامات السباحة بالوادي الجديد

شهد اليوم الخميس، اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، تزايد توافد الرواد والأهالي وأسرهم علي مركز الشباب في وسط فرحة عارمة من البهجة وسعادة الاطفال، قد أطلقت فعاليات المبادرة بحمام السباحة بقطاع الخارجة.

ومن جانبه أكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، أن فعاليات المبادرة تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي لأهالينا القاطنين بالقرى والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب و التى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

هذا فيما تشهد مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» فى ثاني أيام عيد الاضحى المبارك العاب ترفيهية احتفالا بعيد الاضحى المبارك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة بحمام السباحة بمحافظة الوادى الجديد.

تطلق وزارة الشباب والرياضة مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب واليات الشبابية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ويتم تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بعيد الاضحى المبارك وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل.

تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدًا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الأعمار ومختلف الفئات.

تنطلق المبادرة للعام الثاني على التوالي بعد نجاح كبير شهدت فيه مراكز الشباب بجميع محافظات مصر، إقبالًا كبيرًا من الجمهور خلال فاعليات الاحتفال بعيد الأضحى في العام الماضي.

يأتي ذلك تأكيدًا على استمرار وزارة الشباب والرياضة في تطوير أداء المراكز سواء في البنية التحتية والتطوير الإنشائي وتطوير البرامج والانشطة بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (1)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (2)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (3)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (4)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (5)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (6)

تزايد الإقبال علي حمامات السباحة بالوادي الجديد (7)