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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نادي جزيرة الورد بالمنصورة ملتقى كبار الشخصيات فى أبهى حلة خلال عيد الأضحى

النائب طارق عبد الهادي
النائب طارق عبد الهادي رئيس نادي جزيرة الورد
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يعد نادي جزيرة نادي جزيرة  الورد بالمنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة النائب  طارق عبد الهادي، من أشهر وأكبر وأعرق  النوادي  بمحافظة الدقهلية والدلتا،   حيث شهد العديد من أهم الأحداث الهامة  بالمحافظة.

كما نظم مجلس ادارة النادي العديد  من الفعاليات بحضور نجوم وأبرزها احتفالية  عيد الأم  السنوية التي شاركت فيها   الفنانة منال سلامة  مؤخرا  وسبق وشاركت فيها الفنانة نجوي  إبراهيم، وقد شاركت  الفنانة  الراحلة رجاء الجداوي  لأكثر من مرة.

ومن جهته أوضح النائب " طارق  عبد الهادي" انه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لاستقبال الرواد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

صلاة عيد الأضحى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة 

 ،
وأضاف  " عبد الهادي "، أنه تم عقد إجتماع بالجهاز التنفيذي بالنادي برئاسة المحاسب " إبراهيم الجمل " المدير التنفيذي  ،  ومن المقرر تنظيم  حفلتين  مجانيتين للأطفال  غدا الجمعة  الموافق ٣٠ يونيو.
وكشف أنه من المقرر إقامة حفل غنائي كبير احتفالا بعيد الاضحى، حيث سيحيي الحفل  نجمي الغناء أحمد شيبة ومسلم، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق يوم ٣ يوليو.

وأشار" عبد الهادي"  إلى أن الأنشطة الرياضية استعدت ايضا"  لإستقبال الأعضاء خلال عيد الأضحى، وتابع أن مساحة النادي تبلغ 15 فدان تقريبا" وتمتد علي نهر النيل  الساحر.

وتابع، أن النادي يضم قاعتين كبيرتين  مكيفتين كما يضم تراسات مفتوحة  ،
،  وأكد أن النادي يضم مجمع ملاعب رياضية، ومجمع سباحة علي مستوى عالي ؛ كما يضم  صالة  ألعاب رياضية علي اعلى مستوى  ، كما يضم جراچ خارجي.

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النائب طارق عبد الهادى محافظة الدقهلية مديرية الشباب والرياضة نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة - 28 حالة تصالح