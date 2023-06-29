دماء علي فراش الزوجية.. حكاية مقتل ثلاثينية على يد زوجها لشكه في سلوكها بالفيوم

لا يزال مسلسل قتل الزوجات على يد أزواجهن متصدرًا مشهد الجريمة على عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكون البداية وردية وجميلة بين الزوجين وسرعان ما تتحول الحياة بينهما لمشاحنات وخلافات مستمرة ومع زيادة المشاكل الأسرية ينفرط العقد ويكون الزوج لا يشعر بالراحة داخل منزله فيحاول الهروب من تلك الخلافات بقضاء أطول وقت بالخارج، وعند العودة يجد ما قد تركه ومزيد من المشاجرات وتتحول الحياة لجحيم.

وأن كان الطبيعي أنه لا مبرر لجريمة قتل مهما كان الدافع فما بالك إذا كان المجني عليه شريك حياتك ورفيق دربك، رجال تلوثت أيديهم بدماء زوجاتهم لم يتذكروا اللحظات الجميلة التي جمعتهما سويا بل راح يغرق عش الزوجية الذي كان شاهدًا على لحظات جميلة وأزمات عبراها سويا، بدماء زوجته، وراح يزهق روحها بعد مشاجرة بينهما، لم يتحمل كل منهما الآخر، والنتيجة جثة الزوجة غارقة في دمائها وزوج سجين خلف القضبان وأبناء مشردون.

هناك في حي لطف الله بمحافظة الفيوم سجل زوج واحدة من أبشع الجرائم الدموية الأسرية عندما أقدم "علاء" صاحب الثلاثين عاما علي إنهاء حياة رفيقة دربه المدعوة "سلوي" والتي تصغره بعامين، طعنا بسلاح أبيض سكين لشكه في سلوكها.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم كانت بورود بلاغا من أسرة سيدة تدعي "سلوي" 28 عاما، بالعثور علي نجلتهم مقتولة داخل مسكن زوجها واختفاءه بمنطقة حي لطف الله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة السيدة مصابة بعدة طعنات نافذة في الصدر ولا يوجد بعثرة في محتويات الشقة كما تبين عدم وجود الزوج المدعو "علاء" 30 سنة، التي أشارت أصابع الاتهام إليه وذلك علي خلفية أقوال أسرة المجني عليها التي اتهمته بقتلها وأنه كان دائم التعدي علي نجلتهم مؤخرا.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفه لشكه في سلوك زوجته وبالعرض علي النيابة العامة التي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويها لاستكمال مراسم الدفن.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 سوما، واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء محاكاة ومعاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.