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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"شؤون الحرمين" توزع 100 ألف مظلة وسجادة على ضيوف الرحمن في مشعر منى

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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 100 ألف مظلة وسجادة صلاة على ضيوف الرحمن في مشعر منى ضمن حملتها "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".


أكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية رئيس الحملة جنادي بن علي مدخلي، بحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أن هذه المبادرة تأتي تعزيزًا لمبدأ حسن الوفادة وكرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام ، حيث قدمت وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام والقاصدين للمسجد الحرام، وتقديم أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل جميع الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لضيوف الرحمن.
 

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