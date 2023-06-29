هنا الزاهد تشارك جمهورها أحدث ظهور عبر "إنستجرام".. صور

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" أحدث ظهور لها تشارك به جمهورها.

تشارك هنا الزاهد فى الموسم السينمائى لعيد الأضحى بفيلم "مستر إكس"، المعروض حالياً بدور العرض السينمائى.

كانت هنا الزاهد وجهت رسالة إلى زوجها الفنان أحمد فهمى بمناسبة فيلم "مستر إكس" قائلة: "أنا شهادتى مجروحه بس عايزه أقول أحمد إشتغل على الفيلم ده أكتر من سنة، وتعب جداً فى الكتابة من قبل ما أكون حتى فى الفيلم".

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومى فؤاد، أوس أوس، محمود حافظ، رحاب الجمل، والإخراج أحمد عبد الوهاب.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد شاركت الفنان أحمد فهمى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" ، ومعهما محمد عبدالرحمن، ياسر الطوبجى، والإخراج أحمد الجندى.

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