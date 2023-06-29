الدفاع الصينية قلقة حيال الاجتماع الأمني بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين

أعربت وزارة الدفاع الصينية، اليوم، عن قلقها البالغ بشأن الاجتماع الأمني بين الولايات المتحدة واليابان والفلبين.

وردًا على طلب التعليق على الاجتماع الأمني الثلاثي الذي تعهد بإجراء مناورات مشتركة منتظمة في بحر الصين الجنوبي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانج شياو قانج، إن التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف يجب أن يفضي إلى السلام والاستقرار الإقليميين وألا يستهدف طرفًا ثالثًا أو يضر بمصالحه.

وأضاف تشانج: "يتعين على الدول الواقعة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي الامتناع عن إلحاق الأذى بنفسها بينما تخاطر بالآخرين"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية.

وأشار المتحدث إلى أنه "في الوقت الحالي، الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام، لكن دولة معينة خارج المنطقة، ومن أجل مصالحها الأنانية، كانت منشغلة بتعكير المياه من خلال الاستفزاز العسكري والمواجهة بين التكتلات، مما أدى إلى تفاقم التوتر الإقليمي".

وقال إن الصين مدافع قوي عن سيادة القانون الدولي في البحر، وإن الصين ملتزمة بحل النزاعات بشكل مناسب من خلال المفاوضات والتشاور.

وأضاف تشانج أن الجانب الصيني يحث الدول المعنية على التوقف عن الإضرار بسيادة الصين الإقليمية والحقوق والمصالح البحرية، والتوقف عن قول أو فعل أي شيء من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا.

وأكد أن الجيش الصيني سيراقب عن كثب أي تغيير في الوضع ويتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية.