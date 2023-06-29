محافظ مطروح يهنئ الرئيس بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء فيها: “فخــامــة الرئيس عبد الفتــاح السيسي رئيـس جمهوريـة مصـر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية و الشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه المجيدة، التى حفظت لمصر مكانتها الإقليمية والدولية وأعادتها إلى شعبها العظيم، وأثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصري بكافة طوائفه وتلاحمهم مع جيش مصر العظيم كعَهدهِ دائماً من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن وانتفاضتهم ضد قوى الشر والظلام، ولتبدأ مرحلة جديدة من الإستقرار والبناء والعطاء في ظل قيادتكم الحكيمة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بكافة ربوع الوطن والعبور إلى غد أفضل لأبناء مصر، ولتتخطى مصرُنا الغالية كافة المحن والتحديات.

حفظ الله مصر دائما ومتعكم الله بموفور الصحة والعافية، وسدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير".



وأشار محافظ مطروح إلى ما تحقق على أرض مطروح كجزء مما يتحقق بكافة أنحاء الوطن من العديد من الإنجازات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة بسواعد المصريين بفضل اهتمام القيادة السياسية الرشيدة وعودة الأمن والاستقرار إلى الوطن واستعادة مصرلمكانتها الإقليمية والدولية مع تعدد المشروعات القومية وتنوعها في المجالات المختلفة ما بين إنشاء مدن جديدة مثل العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، ،وإنشاء وتطوير محاور وطرق تنموية مثل محور الضبعة /روض الفرج وسيوة / جغبوب، وسيوة الواحات البحرية - طريق وادى النطرون /العلمين- اسكندرية /مطروح الساحلى –سيوة /مرسى مطروح - ممشى مصر كورنيش الأبيض كليوباترا، ومشروع محطة الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتطوير حركة المواصلات ( القطارالكهربى السريع)، ومنافذ وموانى جديدة (إنشاء ميناء النجيلة كميناء تجارى بحرى وسياحى- منفذ السلوم البرى)، وتنمية زراعة واقتصادية (مشروع الدلتا الجديدة- تطوير واحة سيوة ومنظومة الري والصرف الزراعى –صومعة الحمام )، ومبادرة حياة كريمة بعدد من قرى المحافظة والحرص على توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين توفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية وغيرها من المشروعات.