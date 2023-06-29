بكين تطلب من واشنطن رفع العقوبات لإعادة فتح المحادثات العسكرية بين الجانبين

طالب مسئول بالسفارة الصينية، أمريكا، برفع العقوبات المفروضة على بلاده من أجل إعادة فتح المحادثات العسكرية رفيعة المستوى بين الدولتين.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية لدى الولايات المتحدة، في إفادة صحفية، بحسب وكالة "بلومبرج"، "إن الجانب الأمريكي يعرف سبب الصعوبات في علاقاته العسكرية مع الصين.. لقد فرضت بالفعل عقوبات أحادية الجانب على الصين".

وتابع "ينبغي إزالة هذه العقبات قبل أي تبادل ويمكن أن يتم التعاون بين الدولتين".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، رفض الرئيس الصيني شي جين بينج عرض وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بإنشاء خط اتصالات للأزمات بين الدولتين خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين.

وفي مايو، رفضت بكين أيضا عقد اجتماع بين قادة دفاع الدولتين.