لليوم الثاني.. مدير بيطري الأقصر يتابع أعمال ذبح الأضاحي بالمجازر (صور)

تابع الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، اليوم الخميس، أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، لليوم الثاني على التوالي، في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء الدكتور ايهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشهد مدير بيطري الأقصر، أعمال توقيع الكشف وفحص الأضاحي التابعة لمؤسسة الأورمان بالأقصر، ومؤسسة مصر الخير بالأقصر، ومؤسسة بوابتك للخير، بحضور المهندس محمود شاهين رئيس مجلس مدينة البياضية، والعميد إبراهيم كمال مدير فرع مؤسسة الأورمان بالأقصر، والشيخ عمر أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد الأزهري، وأحمد أبوعيش سكرتير مجلس مدينة الأقصر.

وتم الكشف الطبي البيطري، بمعرفة الدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر، والدكتور أيمن محمد مدير مجزر الأقصر، والدكتور سامح ضوى والدكتور مايكل رفعت.

وأشار مدير بيطري الأقصر، إلى استمرار متابعة سير أعمال المجازر الحكومية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أن جميع مجازر الأقصر مفتوحة مجانا لجميع المواطنين وأصحاب الأضاحي يوميا طوال أيام عيد الأضحى.

وأضاف الدكتور فتحي سلمي، أن استعدادات المديرية تضمنت أيضا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات البيطرية، ووقف جميع الإجازات لأطباء وطبيبات المجازر والمعاونين والعاملين بكافة المجازر والمديرية، وتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمجازر للوقوف على جاهزية المجازر واستعدادها لاستقبال الأضاحي على أن يتم الذبح مجاناً طوال أيام العيد، حيث سيتم فتح جميع المجازر بدون مقابل وهي (إسنا ـ الدير ـ الكيمان ـ أرمنت ـ الحبيل) مع الإشراف الكامل على الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح طوال أيام العيد طبقا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومحافظ الأقصر، وتكثيف التفتيش على محلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، وتكثيف حملات التقصي والرصد الوبائي في كافة أسواق الماشية بمراكز المحافظة.

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