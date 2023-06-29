استقرار أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 29 - 6- 2023

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار خلال تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، اليوم الخميس 29-6-2023، بعد قرار تثبيت أسعار مواد البناء في الشركات المصنعة، وفيما يلي تقرير عن أسعار الحديد والأسمنت في ثاني أيام العيد.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 35100 جنيه للطن.

سجل حديد الداخلية سعر 37100 جنيه، وعطية سعر 35600 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد المراكبي سعر 37500 جنيه للطن.

سجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 34000 و35000 جنيه.

وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36000 و37500 جنيه

سعر حديد بشاي، نحو 27600 جنيه للطن

سعر حديد عز، نحو 37100 جنيه للطن

سعر حديد العتال، نحو 35600 جنيه للطن.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1700 جنيه.

جاء سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1650 جنيها.

وبلغ طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1660 جنيها.

هبط سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1680 جنيها.

انخفض سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1710 جنيهات.

وانخفض سعر طن أسمنت السويدي إلى 1780 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت الدولية 1400 جنيه للطن.

هبط طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.

وجاء طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.

بينما وصل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.

وهبط طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3450 جنيها.

وانخفض سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3550 جنيها.

ووصل أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 1770 جنيه

و فيما يتعلق بأسعار الاسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس، سجل سعر الأسمنت في شركة حلوان، عند مستوى 1710 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت في شركة السويدي، نحو 1780 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت في شركة جنوب الوادي، مستوى 1700 جنيه للطن.

سعر الأسمنت الأبيض في شركة سيناء، عند مستوى 3600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت الأبيض في شركة المنيا، نحو 3500 جنيه للطن،

سجل سعر أسمنت حلوان الأبيض، مستوى 3550 جنيه للطن.

سجل أسمنت وادي النيل 1660 جنيها في الطن.

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1080 إلى 1130 جنيها.

سجل الأسمنت المقاوم ما بين 1755 و1880 جنيها.

وسجل الأسمنت الأبيض من 3475 جنيها إلى 3600 جنيه.

هذه الأسعار في السوق المحلي والشركات والمصانع للمستهلك غير شاملة النولون, ويتم اضافة إلى سعر المصنع ما يتراوح بين 1000 و2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم النولون، على أسعار الحديد قبل أن يصل للمستهلك.