اليوم.. المنتخب الأوليمبي يبدأ الاستعداد لمواجهة الجابون بأمم إفريقيا

يبدأ المنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، استعداداته اليوم الخميس لمواجهة نظيره الجابونى فى الحادية عشر مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات لدورة الأولمبياد الأولمبية، فيما يلعب الرابع ملحق مع منتخب أسيوي.



واستهل منتخب مصر الأوليمبي مشواره بالسقوط فى فخ التعادل السلبى أمام النيجر، فى لقاء الجولة الأولى فى انطلاقة مشوار الفراعنة في البطولة، بعدما أضاع فرص عديدة على مدار الشوطين، وتصدى القائمين والعارضة لـ5 فرص لمنتخب مصر.



وبانطلاقة أسوأ استهل المنتخب الجابوني مشواره بالخسارة أمام نظيره المالي، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر.



تضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، عمر فايد ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.