المغرب: عفو ملكي عن 1434 مدانًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 1434 مدانًا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية.

وأفادت وزارة العدل المغربية في بيان يوم الأربعاء بأن أمر العفو شمل المعتقلين عددهم 1189 حيث تم العفو عما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 171 نزيلًا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 1012 نزيلا، وتحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لـ 6 نزلاء.

كما شمل الأمر الملكي من هم في حالة سراح وعددهم 245 شخصًا حيث جرى العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 86 شخصًا، والعفو من "العقوبة الحبسية" مع إبقاء الغرامة لـ 19 شخصا، والعفو من الغرامة لـ 136 شخصًا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لثلاثة أشخاص، والعفو من الغرامة، وعما تبقى من "العقوبة الحبسية" لشخص واحد.