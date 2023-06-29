السيطرة على حريقين بمركزين إداريين في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأربعاء، على حريقين منفصلين في مركزين إداريين بالمحافظة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريقين في مركزي الداخلة وبلاط.

تبين نشوب حريق في مزرعة بقرية 7 التابعة للوحدة المحلية لقرى " تنيدة" بمركز بلاط، أسفر عن تفحم 3 نخلات غير مثمرة وكميات من الأعشاب والنباتات الجافة، فيما نسب حريق ثاني في زراعات مصرف زراعي بمنطقة بئر أبو ياسين التابع لقرية "بدخلو" بمركز الداخلة وأسفر عن تفحم نباتات وأعشاب بمنطقة المصرف ولم يسفر الحريقان عن أي خسائر بشرية.

انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريقين وتمكنت من إخمادهما وتنفيذ أعمال التبريد، ومنع امتداد ألسنة اللهب للمناطق المجاورة فيما تحرر محضران بالحريقين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.