أمم افريقيا للشباب.. منتخب مصر يحصد ثلاثة نقاط من منتخب مالي

حقق منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، الفوز بهدف دون رد في شباك نظيره منتخب مالي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء، ضمن الجولة الثانية من بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.

احرز الهدف اللاعب ابراهيم عادل خلال الشوط الاول من المباراة.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد – محمد حاتم.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – محمود صابر.

الهجوم: أحمد "قطة" – أسامة فيصل – إبراهيم عادل.

وكان قد تعادل الفراعنة سلبيًا أمام منتخب النيجر في أولى جولات بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة.