الكوميديا تسيطر على أفلام عيد الأضحى

«بيت الروبى» و«مستر إكس» و«تاج» و«البعبع».. أعمال تُضفى البسمة على رواد السينما فى العيد

أغنية «هرمون السعادة» لـ«تامر حسنى» تتخطى حاجز الـ3 ملايين مشاهدة

تنافس عدد من الأعمال السينمائية على شباك تذاكر عيد الأضحي هذا العام، وبدأت المنافسة فعليًا خلال الأيام الماضية مع طرح عدد من هذه الأعمال والتى تتنوع في مضمونها إلا أنه وبصفة عامة يغلب على معظمها طابع الكوميدي، وهي الوجبة المفضلة للجمهور.

بيت الروبي

طُرح مؤخرًا بالسينمات المصرية فيلم بيت الروبي، والذي تدور أحداثه في قالب كوميدى اجتماعي، ويجمع الفيلم عددا كبيرا من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، اللذين يظهران معًا لأول مرة في عمل فني منذ مسيرتهما، وحقق الثنائي نجاحًا لافتًا مع بداية طرح الفيلم بالسينمات.

وحصد الفيلم ما يقرب من 13 مليون جنيه خلال أربعة أيام فقط من عرضه، فمع اليوم الأول من انطلاقه الأربعاء 21 يونيو، وحقق 2 مليون و95 ألف جنيه، وباليوم الثاني حقق 3 ملايين و30 ألف جنيه، وحقق يوم الجمعة 23 يونيو 4 ملايين و100 ألف جنيه، أما يوم السبت بلغت إيراداته 3 ملايين و150 ألف جنيه، ويستمر منافسة الفيلم مع الأعمال الأخرى التى طرحت مؤخرًا خلال ماراثون عيد الأضحي.

الفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز، نور، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن «توتا»، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

ويجمع «بيت الروبي» كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما، بعد تجربتين دراميتن، حيث تعاونا سويًا في الدراما خلال مسلسل «الاختيار» بجزئيه الثانى والثالث.

مستر إكس

يعود الفنان أحمد فهمي للقالب الكوميدى مُجددًا بعد تجارب بعيدة عن الكوميديا، والتى منها مسلسله الرمضاني «سره الباتع»، حيث يخوض الفنان المنافسة بفيلم «مستر إكس» بمشاركة زوجته هنا الزاهد، ومحمد أنور ومحمد أسامة «أوس أوس»، ومحمود حافظ، والفيلم يدور فى إطار أكشن كوميدى ورومانسي.

وأقامت أسرة عمل الفيلم العرض الخاص له يوم أمس الثلاثاء، بإحدي سينمات أكتوبر، بالتزامن مع طرح بالسينمات المختلفة.

ويسجل الفيلم التعاون الثالث فنيًا بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، حيث قدما الثنائى مسلسل «الواد سيد الشحات» في رمضان 2019 للمخرج أحمد الجندى، ومسرحية «جوازة معفرتة» التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

ويتعاون أحمد فهمى مع المخرح أحمد عبدالوهاب في السينما لأول مرة في فيلم «مستر إكس».

وتعتمد أحداث فيلم «مستر إكس» على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبدالعظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبدالغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

تاج

يخوض الفنان تامر حسنى المنافسة على شباك تذاكر عيد الأضحي بفيلمه الجديد «تاج»، والذى يدور في قالب كوميدي أيضًا، حول البطل الخارق «سوبر هيرو»، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما «تاج» و«هارون»، ويمران بالعديد من الأزمات، وظهر تامر حسني في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية شاب يدعى «تاج»، يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من فعل أمور غير طبيعية ويطير في الهواء ويخترق الجدران، وذلك في إطار مغلف بالإثارة والكوميديا، وأيضًا الرومانسية.

وتخطت الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل عنوان «هرمون السعادة» والتي طرحها «تامر» حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، مع طرح الفنان تامر حسنى لها على قناته بـ«يوتيوب»، وذلك في أقل من 24 ساعة.

فيلم «تاج» هو ثاني تعاون يجمع المخرجة سارة وفيق وتامر حسني، حيث قدما سويًا فيلم «مش أنا» العام قبل الماضي، ويشارك في بطولته ساندي، بيومي فؤاد، وأحمد بدير، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

البعبع

يختلف فيلم «البعبع» في قالبه عن معظم أفلام العيد، حيث ينافس الفنان أمير كرارة به خلال شباك التذاكر، ويعود به للسينما بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه «كازابلانكا» الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه.

فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن «توتا»، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وفور طرح تريللر الفيلم تصدر «تريند تويتر» ليومين متتالين، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك تزامنًا مع طرح الأغنية الدعائية للفيلم، والتي غناها المطربان رضا البحراوي ومُسلم، وحملت عنوان «لفينا الدنيا»، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة فقط، حيث تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.