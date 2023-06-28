بعد رحيل بنزيما.. ترتيب قادة ريال مدريد بالموسم الجديد

رحل المخضرم الفرنسي كريم بنزيما عن ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما كان القائد الأول للفريق.

وانتهى عقد بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد بنهاية موسم 2022-2023، ليرحل عن الملكي بعد قضاء 14 عامًا داخل قلعة سانتياجو برنابيو، ليرتدي قميص نادي اتحاد جدة لمدة 3 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.

وبعد رحيل بنزيما، تغيرت أسماء قادة الفريق من لاعبي الميرينجي، منهم أسماء ليست إسبانية الجنسية.

ونشر الريال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يوضح من خلاله ترتيب قادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل 2023-2024.

وجاء إعلان الملكي بترتيب قادة الفريق، بأن ناتشو فيرنانديز أصبح قائد ريال مدريد، ليرتدي شارة القيادة في الموسم الجديد، خلفًا للفرنسي كريم بنزيما.

ويأتي الكرواتي لوكا مودريتش في المركز الثاني لقادة ريال مدريد خلف ناتشو، وذلك بعد تجديد الثنائي عقدهما مع اللوس بلانكوس منذ أيام.

وجاء الظهير الأيمن داني كارفخال في المركز الثالث في ترتيب قادة الميرينجي، فيما يأتي الألماني توني كروس في المركز الرابع.

وضم ريال مدريد 4 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي هم، جود بيلينجهام، فران جارسيا، براهيم دياز، وخوسيلو.